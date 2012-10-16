Голова Представництва ЄС вважає, що в Україні немає цензури

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я ще занадто мало часу провів в Україні, щоб робити висновок, що в Україні не існує абсолютно незалежних ЗМІ. З того, що я зараз побачив, можу сказати, що в Україні немає цензури і є повна свобода самовираження», - сказав він.

Водночас він зазначив, що можна говорити все що завгодно на Youtube, але це не одне й те саме, що можливість доступу до державного телебачення та інших засобів масової інформації. На переконання Я.Томбінські, телебачення має використовуватися як один з основних засобів для того, щоб навчати громадян.

«Ми зараз спостерігаємо ситуацію, коли ЗМІ більше зосереджуються на тому, щоб впливати на виборців таким чином, щоб вони зробили позитивний вибір на користь власників цих ЗМІ», - сказав Я.Томбінські.