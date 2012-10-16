Кучма розказав студентам, як у ВР «шаманять» бюджет

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам, перебуваючи у Чернігівському державному технологічному університеті, де вручив стипендії свого фонду кращим студентам.

"Ні у кого не викликає сумніву, що більшість сформують "регіонали". Ймовірно, вони будуть з комуністами. Це буде стабільна більшість", - сказав Л.Кучма.

Водночас, він додав, що свій внесок у парламент зроблять депутати-мажоритарники. Політик заявив, що парламентарям буде складніше порозумітися, проте опозиція "має бути щукою, щоб карась не дрімав".

"Рішення будуть прийматися виваженішими і зрозумілими для всіх. А не так, що один хтось вирішив, а всі проголосували", - сказав Л.Кучма.

Разом з тим, під час зустрічі із студентами, він зазначив, що Україна потребує зміни усієї політичної еліти і висловив побажання, щоб до влади прийшли люди, які хочуть щось зробити для держави, а не для себе.

"Багато хто бореться за мандат у парламенті, щоб дірватися до влади, захистити свій бізнес, чи "пошаманити" бюджет, який і так весь у дірках", - сказав Л.Кучма. За його оцінками, рейтинги чинного парламенту наближаються до нуля.

"Це страшно, коли народ не вірить своїм обранцям. І продає голос за гречку чи хліб. Це страшно, бо ми самі собі не віримо і політики дають до цього підстави", - підкреслив колишній Президент України.