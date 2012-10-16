В рамках проекту "Фотограф року" відбудуться майстер-класи для любителів фотографії
16:50, 16 жовтня 2012Політика
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18 жовтня о 18-00 у Севастополі в рамках проекту "Фотограф року" відбудуться майстер-класи для професіоналів та любителів фотографії, які проведуть легендарні фотографи Ганна Войтенко і Олександр Ляпін.
Майстер-класи відбудуться у приміщенні магазину «Фокстрот» у ТРЦ «Муссон» за адресою: г.Севастополь, вул. Вакуленчука, 29.
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