Росіяни на 'Яндекс.Картах' фотошопом приховують військові об'єкти, - Yle

Цей об’єкт чудово видно на західних онлайн-сервісах, таких як Google, Apple та Microsoft.

Росіяни на своїх "Яндекс.Картах" приховали ракетний дивізіон, розташований поблизу острова Кронштадт неподалік від Санкт-Петербурга. Як пише Yle, розробники сервісу за допомогою фотошопу клонували та наклали поверх військової бази зображення лісу.

Раніше Yandex просто розмивав секретні об’єкти, проте цього разу вирішив повністю приховати сам факт існування військової інфраструктури.

При цьому видання зазначає, що таке маскування є досить безглуздим: ту саму ракетну батарею можна побачити на західних онлайн-сервісах, таких як Google, Apple та Microsoft.

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"З оперативної точки зору це здається досить абсурдним, оскільки західна чи українська розвідка аналізує не зображення Yandex, а свої власні, – каже військовий експерт Марко Еклунд.

Він вважає, що за маніпуляціями зі знімками стоїть якесь російське адміністративне рішення, згідно з яким знімки певних об’єктів не дозволяється публікувати.

При цьому він зазначає, що обробка зображень у випадку з Кронштадтом була виконана вкрай недбало. При уважному розгляді відредагованого супутникового знімка "Яндекса" можна побачити шви та повторювані візерунки.

"При швидкому огляді цього не помітиш, але якщо знаєш, що шукаєш, одразу це побачиш", – каже Еклунд.

Раніше "Яндекс" зазвичай розмивав лише ті місця на супутникових знімках, які Росія вважає секретними. До таких місць належали, наприклад, деякі військові об’єкти та територія навколо вілли президента Володимира Путіна у Валдайні.

Yle пише, що на території, прихованій компанією Yandex неподалік від Кронштадта, раніше зберігалися протикорабельні ракети "Бастіон" та пов’язані з ними радіолокаційні й радіоелектронні розвідувальні системи.

Крім того, у цій частині острова Котлін функціонував підрозділ радіоелектронної боротьби, позиції якого розташовувалися на північно-західному краю.

Як РФ намагається захиститися від українських атак

ЗМІ повідомляли, що російські нафтові танкери та портові термінали тепер оснащуються сітками та клітками для захисту від українських безпілотників.

Крім того, росіяни вирішили захистити свої кораблі-носії крилатих ракет "Калібр" за допомогою розробок часів Першої світової війни. Йдеться про засліплюючий камуфляж.

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