США закупили китайські дрони DJI: ЗМІ розкрили спражню мету

Ці безпілотники використовуватимуть, зокрема для тестування засобів РЕБ та РЛС.

Повітряні сили США закупили китайські дрони DJI для охоронців ядерної бази у штаті Вайомінг – їх використовуватимуть як навчальні мішені. Про це повідомляє військовий портал "Мілітарний", посилаючись на видання Defence Blog.

Зазначається, що відповідний тендер для малих підрядників був оприлюднений 14 серпня і йде пошук дронів виробництва саме DJI.

"Безпілотники використовуватимуть для проведення навчань із протидії малим безпілотникам, зокрема для тестування засобів РЕБ, РЛС та інших систем.Замовлення передбачає два квадрокоптери DJI Mavic 2 Pro з комплектами Fly More, два дрони DJI Mini 3 Pro з пультами дистанційного керування, два комплекти DJI Avata 2 Fly More та шість пристроїв для скидання корисного навантаження", - зазначає видання.

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У документі міститься попередження, що без конкретного обладнання DJI "безвідмовна місія з ядерної безпеки" буде порушена.

В обгрунтуванні закупівлі сказано, що використання лише даних комп’ютерного моделювання або дронів американського виробництва не дозволить операторам пройти випробування на протидію реальним радіосигналам та протоколам зв’язку DJI.

При цьому зазначається, що в цілях кібербезпеки, кожен придбаний літальний апарат DJI перед введенням в експлуатацію буде оснащено програмним забезпеченням під назвою RIZER.

У документі RIZER описується як засіб, що замінює вбудоване програмне забезпечення дронів і створює так звану "систему з повним ізолюванням від зовнішнього світу, яка не може передавати або завантажувати телеметричні дані чи зображення іноземним суб’єктам або мережам Міністерства оборони".

Технологічне протистояння США і Китаю

Як повідомляв УНІАН, за даними видання The Wall Street Journal, США прагнуть домінувати у виробництві та застосуванні дронів так само, як і у випадку з попередніми військовими інноваціями. Однак Китай їх катастрофічно випередив.

Щоб мати надію на створення стійкого флоту безпілотників, здатного конкурувати з Китаєм, США необхідно вирішити дві проблеми.

По-перше, їм потрібно знайти спосіб зламати монополію Китаю на батареї та двигуни. Адміністрація Трампа вклала мільярди доларів в американські компанії, що виробляють критично важливі мінерали, необхідні для створення двигунів і акумуляторів, хоча експерти попереджають, що створення складної інфраструктури, необхідної для масового виробництва, може зайняти десятиліття або більше.

Також необхідно знайти способи максимально знизити вартість інших компонентів. Попит є тут ключовим питанням, кажуть інсайдери галузі. За даними Drone Industry Insights, Китай володіє 80% комерційного ринку дронів у США. Майже вся ця домінація зумовлена діяльністю китайського гіганта DJI Technology, виробника недорогих, але високопродуктивних дронів, які користуються популярністю серед творців контенту, агентів з нерухомості, інспекторів заводів та американських поліцейських і пожежних служб, що відчувають брак коштів. При цьому для американських конкурентів, таких як Skydio, єдиним клієнтом у США зараз є військові.

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