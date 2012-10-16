Сьогодні із Сирії евакуюють ще 21 українця
Сьогодні із Сирії до України буде евакуйовано ще 21 українського громадянина.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров.
«Україна продовжує евакуацію своїх громадян з території Сирії, і сьогодні за сприяння МЗС України і Міжнародної організації з міграції до міжнародного аеропорту «Бориспіль» прибуде 21 громадянин України як з Алеппо та і з Дамаску», - сказав він.
За словами О.Дикусарова, рейс буде виконуватися не з території Сирії, а з Бейруту (Ліван).
«Рейс виконуватиметься з Бейруту, оскільки в Дамаску та Алеппо складна безпекова ситуація. Ми проробляли шляхи евакуації українських громадян через територію інших держав, в даному випадку через Ліван», - сказав він.
О.Дикусаров повідомив, що літак прибуде до аеропорту «Бориспіль» о 19.50.
Він також нагадав, що з початку року Україна вже евакуювала із Сирії понад 400 українських та 40 іноземних громадян.