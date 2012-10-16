Сьогодні із Сирії евакуюють ще 21 українця

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров.

«Україна продовжує евакуацію своїх громадян з території Сирії, і сьогодні за сприяння МЗС України і Міжнародної організації з міграції до міжнародного аеропорту «Бориспіль» прибуде 21 громадянин України як з Алеппо та і з Дамаску», - сказав він.

За словами О.Дикусарова, рейс буде виконуватися не з території Сирії, а з Бейруту (Ліван).

«Рейс виконуватиметься з Бейруту, оскільки в Дамаску та Алеппо складна безпекова ситуація. Ми проробляли шляхи евакуації українських громадян через територію інших держав, в даному випадку через Ліван», - сказав він.

О.Дикусаров повідомив, що літак прибуде до аеропорту «Бориспіль» о 19.50.

Він також нагадав, що з початку року Україна вже евакуювала із Сирії понад 400 українських та 40 іноземних громадян.