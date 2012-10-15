Янукович доручив знайти українську журналістку, яку взяли у полон

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

«У Сирії зникла журналістка, громадянка України, яка працювала для російських телеканалів. Я невідкладно доручив з’ясувати всі обставини інциденту і захистити права та інтереси громадянки України», - сказав В.Янукович.

Він зазначив, що триматиме цю справу на особистому контролі.

«Де б не працювали або перебували наші громадяни, їх захист і безпека є для Української держави найвищим пріоритетом. Захист життя та безпеки українців - це питання честі мундира кожного нашого військового і кожного українського дипломата», - наголосив В.Янукович.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня Дарина Мітіна повідомила, що її подруга А.Кочнєва була викрадена за 20 км від Хомса біля міста Ель-Кусейр.

За інформацією РІА «Новости», А.Кочнєва приїхала у Сирію після того, як у цій країні почався конфлікт. Там вона працювала для порталу «Утро.ру» і займалася супроводом журналістів, що приїжджали до Сирії. До цього вона працювала у Москві директором турфірми "Йорданський клуб".

А.Кочнєва співпрацювала з багатьма російськими ЗМІ, зокрема телеканалами НТВ, РЕН ТБ і Russia Today, але на момент викрадення не входила до знімальної групи будь-якого з цих каналів.

Місто Ель-Кусейр розташоване поблизу північно-східного кордону Лівану. Упродовж останнього тижня в цьому районі йдуть запеклі бої між урядовими військами і бойовиками ССА.

У Сирії вже більш як півтора роки не припиняється конфлікт, жертвами якого стали, за даними ООН, понад 20 тисяч людей. Влада Сирії заявляє, що зустрічається з опором добре озброєних бойовиків, підтримка яким надається ззовні.