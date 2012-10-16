Саакашвілі повернув Іванішвілі громадянство Грузії

Про це повідомила сьогодні прес-служба голови грузинської держави.



При цьому, за повідомленням, громадянство Грузії набуде для Іванішвілі чинності після того, як припиниться його нинішнє громадянство Франції, пише Радіо Свобода.



Інших деталей про указ наразі офіційно не повідомили.



Адвокат Іванішвілі Шалва Тадумадзе, зі свого боку, заявив, що громадянство політикові й бізнесменові було надане шляхом натуралізації, на що президент має право за чинним законодавством.



За словами адвоката, очікування на набуття чинності указом про громадянство мало б бути недовге, бо Іванішвілі вже давно звернувся до Франції з проханням припинити його громадянство, але досі це було неможливо, бо в такому разі він лишився б узагалі без громадянства.

Іванішвілі раніше вже мав громадянство Грузії, але Саакашвілі скасував його своїм указом восени минулого року на підставі того, що бізнесмен отримав ще й громадянство Франції.