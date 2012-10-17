Медіа-моніторинг: ПР зайняла 43% новин

На другому місці - Об’єднана опозиція "Батьківщина" з 13,8%.

Такими є дані медiа-монiторингу Асоціації «Спільний простір», які було передано агентству УНІАН.

Водночас, найпасивніше висвітлювалася діяльність партії "Україна-Вперед!" (2,8%) та КПУ (4,2%). Збільшився, порівняно з попередніми тижнями, відсоток представлення "Удару" (6,4%) та "Свободи" (8,8%).

Також медіа-моніторинг визначив найгучніші політичні події, що були представлені на телебаченні минулого тижня: переговори між Об’єднаною опозицією "Батьківщина" та партією УДАР про узгоджених кандидатів в округах; марш у Києві до 70-ї річниці створення УПА, організований партією "Свобода"; прийняття закону про біометричні паспорти депутата "регіонала" Василя Грицака, якому нібито підконтрольне підприємство із виготовлення паспортів ЄДАПС.

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«Партія регіонів продовжує вести виборчу кампанію через діяльність уряду та президента. У цій загальній кількості інформації про Партію регіонів 21,6% - це суто партійна діяльність. І близько 40% – діяльність урядовців-"регіоналів". Частка інформації про президента, який теж агітує за партію влади, на телебаченні становила трохи більше 11% від загальної кількості про ПР. Офіційно канали жодного разу не представляли Віктора Януковича як члена партії, але в сюжетах простежується прихована агітація та озвучування програмних тез партії», - зазначається у звіті.

Лідерами за часткою виборчого контенту, відносно загального, є: TВi (46%), Перший національний (40%) та 5 канал (36%).