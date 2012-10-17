Янукович сьогодні проведе зустріч з очільниками церков

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зустріч розпочнеться об 11.00 в Адміністрації Президента (вул. Банкова, 11).

Фотографи та оператори запрошуються до зали на 10.15. Інші представники ЗМІ запрошуються до прес-центру АП.

Акредитацію представників ЗМІ проводить прес-служба Президента України до 09.30 17 жовтня за телефонами: (044) 255-71-77, 255-71-40.