Янукович сьогодні проведе зустріч з очільниками церков
05:45, 17 жовтня 2012Політика
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17 жовтня Президент України Віктор Янукович проведе зустріч з керівниками церков і релігійних організацій.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зустріч розпочнеться об 11.00 в Адміністрації Президента (вул. Банкова, 11).
Фотографи та оператори запрошуються до зали на 10.15. Інші представники ЗМІ запрошуються до прес-центру АП.
Акредитацію представників ЗМІ проводить прес-служба Президента України до 09.30 17 жовтня за телефонами: (044) 255-71-77, 255-71-40.
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