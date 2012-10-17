"Свобода" набирає добровольців боротися з провокаціями

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Львові заявила голова Львівської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода», депутат Львівської обласної ради, кандидат від об’єднаних опозиційних сил у 119-му виборчому окрузі Ірина Сех.

За її словами, опозиція набирає добровольців, які будуть присутні на дільниці й, у разі провокацій, звертатися до правоохоронних органів та виступати свідками подій.

„Ми не просто зараз готуємо спостерігачів, ми шукаємо людей з відповідною технікою, щоб робити відеофіксацію. Ми зараз готуємо спеціальні загони для охорони дільниць", - зазначила вона.

За інформацією І.Сех, "є інформація про те, що відбуватимуться надзвичайні події тут, на Львівщині: і підпали та інші речі, щоб пізніше визнавати вибори на дільницях недійсними. Що стосується мого 119-го округу, то провладні сили і кандидати хочуть половину результатів визнати недійсними. Тому ми зараз працюємо з людьми, щоб забезпечити на дільницях, які є проблемними, охорону та зберегти результат."

"Крім того, - повідомляє кандидат від об’єднаних опозиційних сил, - зараз працюємо над списками людей, які є за кордоном, щоб за них не проголосували, бо влада дає вказівки, щоб замість тих людей вкинули бюлетені”.

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І.Сех також зазначила, що у день виборів, для того, щоб не допустити фальсифікацій, представники «Свободи» і «Батьківщини» вестимуть паралельний підрахунок голосів.