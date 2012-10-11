Тягнибок: перед фінішним ударом нам треба перегрупуватися

Про це на прес-конференції в УНІАН завив лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

За його словами, з’їзд відбудеться у Києві після маршу з нагоди 70-річчя створення Української повстанської армії, Дня українського козацтва. "Власне, у цей день Пресвятої Покрови "Свобода" традиційно проведе марш в Києві. Передбачаємо, що він буде найбільш велелюдний, масовим, порівнюючи з минулими роками. На цей марш приїдуть представники із різних регіонів. Враховуючи, що зараз розпал передвиборчих перегонів, після завершення цієї загальноукраїнської акції ми ухвалили рішення провести наш черговий з’їзд", - сказав О.Тягнибок.

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За його словами, перш за все, на цьому з’їзді будуть підбиті проміжні підсумки виборчої кампанії. "Фініш її буде надважкий. І не лише в агітаційному плані. Нам зараз треба серйозно готуватися до боротьби з фальсифікаціями. Фальсифікації вже зараз відбуваються і провокації різні. Влада тепер вже активізувалася, тим більше, що соціологи зазначають, що не можуть тримати рейтинг "Свободи" нижче п’яти відсотків. Отже, нам треба перегрупуватися і фінішний удар і в агітаційному плані, і в плані боротьби з фальсифікаціями треба провести потужно і сильно", - зазначив О.Тягнибок.

Говорячи безпосередньо про цілі і завдання з’їзду, він зазначив, що на ньому, зокрема, буде заслухано інформацію керівників обласних виборчих штабів партії щодо активності кандидатів у виборчій кампанії, буде оцінено шанси мажоритарників, дана оцінка їхній діяльності.

"І не виключаємо, що ухвалимо рішення про зняття зі списку певної частини кандидатів в депутати, наскільки це дозволяє українське законодавство", - зазначив О.Тягнибок.