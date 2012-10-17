У ПР уже заявляють, що готові утворювати більшість з Кличком і КПУ
08:27, 17 жовтня 2012Політика
1955 0
У Партії регіонів думають, що легко знайдуть собі однодумців у новому складі парламенту.
У Партії регіонів ділять "шкуру невбитої коаліції"
У разі, якщо представникам Партії регіонів не вдасться самостійно утворити більшість, вони готові її створити разом з комуністами та «УДАРом». Про це в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат від Партії регіонів Георгій Смітюх.
«Ми готові співпрацювати зі всіма тими, хто поділять нашу програму. Я впевнений, що і «УДАР» з нами розділяють багато позицій, сьогодні у виборчому процесі їх програма багато в чому співпадає з нашою, і я впевнений, що комуністи нас підтримують», - заявив Смітюх.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter