Колесніков пояснив, навіщо йому зимова Олімпіада-2022

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.Колесніков сказав сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Ми боротимемося, але Олімпіаду потрібно ще отримати. Я жодною мірою не зменшую заслугу Федерації футболу (України), яка отримала Чемпіонат Європи, але там 16 чоловік голосують, а тут 115. І, принаймні, всі країни, які мають подібність клімату, близького до зимового, у тому числі й Сочі, б`ються. Тому що, якщо ми отримаємо право на проведення в Карпатах Олімпіади, ми забезпечимо сотні тисяч робочих місць назавжди», - заявив Б.Колесніков.

Також він зазначив, що проведення в Україні зимової Олімпіади дасть можливість українським туристам відпочити з дітьми за внутрішніми цінами на зимових курортах. «Тут варта справа заходу», - вважає Б.Колесніков.