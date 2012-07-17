Колесніков божиться, що побудовані до Євро-2012 об'єкти не простоюватимуть

Про це він сказав в інтерв'ю газеті «КоммерсантЪ-Украина».

«В Україні просто нічому простоювати. «Борисполю», приміром, потрібен був новий термінал? Потрібен. У Харкові, зазначу, термінал приватний, а приватні власники завжди запопадливіші, ніж держава, отож і він буде затребуваний», - підкреслив він.

За його словами, «аеропорт у Львові теж потрібен. Який же він порожній, якщо порівняно з минулим роком кількість пасажирів зросла рівно вдвічі? Отже говорити, що він порожній, некоректно. Крім того, там тепер з'являються нові маршрути, приміром, зараз відкривається маршрут Львів-Лондон, здійснюються польоти до Німеччини».

Разом з тим Б.Колесніков вважає, що для успішної експлуатації стадіонів необхідно розробити маркетингову програму.

«Що стосується стадіонів, то в нас два об'єкти, які побудувала держава, адже вона брала на себе зобов'язання з проведення Євро — це стадіон "Олімпійський" і стадіон у Львові. Тепер усе залежатиме від тієї компанії, яка ці об'єкти експлуатує. Ще, звичайно ж, багато що залежатиме від успіху львівських клубів. Тобто, треба розробити хорошу маркетингову програму, зайнятися, приміром, організацією там масових заходів, концертів», - додав він.

Відповідаючи на запитання що з того, що планувалося зробити для проведення чемпіонату Європи з футболу, зробити не встигли, і що можна було б зробити краще, Б.Колесніков відповів: «Найголовніше — це, звичайно ж, дороги. З ними ми до кінця не встигли. Не так швидко будували, як хотілося б».

При цьому він додав, що «оцінювати підготовку нашої країни до чемпіонату має західна преса». «Саме її представники мають давати оцінки, а не ми себе маємо хвалити. Якби було більше часу, можна було б набагато більше зробити», - переконаний міністр.