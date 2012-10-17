Азаров натякає, що доля Києва залежатиме від того, як тут голосуватимуть
Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що Київ реконструюється темпами, яких місто ніколи не знало.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після відкриття автомобільної дороги від залізничної платформи «Лівий берег» до Харківського шляхопроводу.
«Київ реконструюється темпами, яких ніколи не знав», - сказав М.Азаров.
Він зазначив, що в планах уряду ще багато об'єктів, які будуть реконструйовані і «які здатні перетворити нашу столицю на красиве європейське місто. Але наближаються вибори. Це саме дасть можливість киянам оцінити, чи потрібна їм ця робота. Може, не треба, може, ми дарма з Олександром Павловичем (Поповим, головою КМДА – УНІАН) стараємося. Я завжди ставлю питання: чи потрібні ці об'єкти... А ось у киян на виборах запитаємо. І яка буде відповідь на виборах, так далі діятимемо».
Як сказав М.Азаров, «у вас була хороша влада в Києві 5 років. Вона нічого не будувала, але вона дуже подобається киянам».