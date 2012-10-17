В п'ятницю в Київ приїде Лавров, щоб підготувати візит Януковича до Москви

Про це УНІАН повідомили в МЗС України.

«Ми чекаємо у п'ятницю Сергія Вікторовича (Лаврова) в Києві. Його візит буде здійснено у рамках підготовки зустрічі президентів України і Росії у Москві 22 жовтня», - сказав співбесідник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня в Москві пройдуть переговори президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна.