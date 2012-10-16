Джерело: Янукович збирається на переговори до Путіна
16:15, 16 жовтня 2012Політика
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22 жовтня в Москві пройдуть переговори президентів України і Росії - джерело.
Програма візиту узгоджується
22 жовтня у Москві пройдуть переговори президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна.
Про це УНІАН повідомив проінформоване джерело.
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«22 жовтня заплановано одноденний робочий візит Президента України до Москви. В.Янукович проведе переговори зі своїм російським колегою В.Путіним», - сказав співбесідник агентства.
При цьому він відзначив, що програма візиту узгоджується.
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