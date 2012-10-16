Джерело: Янукович збирається на переговори до Путіна

22 жовтня у Москві пройдуть переговори президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна.

Про це УНІАН повідомив проінформоване джерело.

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«22 жовтня заплановано одноденний робочий візит Президента України до Москви. В.Янукович проведе переговори зі своїм російським колегою В.Путіним», - сказав співбесідник агентства.

При цьому він відзначив, що програма візиту узгоджується.