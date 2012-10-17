Янукович радить міністрам не випробовувати його терпіння

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Комітету економічних реформ.

За словами В.Януковича, йому відомо, що деякі міністри гальмують ухвалення тих чи інших важливих законів, необхідних для проведення реформ.

«Я все знаю, я працюю з комітетами (ВР - УНІАН) також, я тільки не розумію, навіщо вам це потрібно, чи ви думаєте, що це крісло, яке ви отримали, воно довічне. Ну не можна так. І в мене терпіння закінчиться колись», - сказав Президент.

Він зауважив, що вчора спостерігав, як ухвалювалися 6 законів в рамках адмінреформи. «Скільки було метушні в парламенті, і ті, хто засвітився там, міністри, і вони всі у мене тут у списку», - сказав Президент, стукаючи рукою по столу, і додав, щоб вони це мали на увазі.

«Я уважно вчора слідкував, я з депутатами мав розмову, вони, врешті-решт, мене зрозуміли. Не грайтеся з цими питаннями, шановні колеги, не грайтеся, погано закінчите», - підкреслив Президент.