Луганська опозиція подала до суду на мера
Об'єднана опозиція ВО «Батьківщина» подала позов до Луганського окружного адміністративного суду на мера міста Ровеньки Олександра Єсенкова за порушення виборчого законодавства.
Як повідомили УНІАН у прес-службі обласного штабу Об'єднаної опозиції ВО «Батьківщина», 12 жовтня в Ровеньках у будинку культури імені Горького було проведено збори громади міста з порядком денним: «Звіт міського голови про виконану роботу за I півріччя 2012 року».
«Нашими активістами було зафіксовано, що під час звіту неодноразово проводилася агітація за кандидата в народні депутати України по одномандатному виборчому округу №111 Олександра Коваля. Це є порушенням статті 74 Закони України «Про вибори народних депутатів України», яка забороняє в робочий час посадовцям органів виконавчої влади проводити передвиборчу агітацію на користь партії чи кандидата в депутати України», - повідомили в луганському штабі ВО «Батьківщина».
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У штабі наголосили, що О.Коваль не є посадовцем Ровеньківської міської ради.
«Олександр Коваль не є ані посадовцем виконавчого органу Ровеньків, як і не має стосунку до самого міста. Наразі він обіймає посаду генерального директора ДТЕК «Свердловантрацит», яке розташоване в місті Свердловську», - заявили в «Батьківщині».
За виявленими порушеннями Об'єднана опозиція підготувала позовну заяву до Луганського окружного адміністративного суду і вимагає визнати протиправними дії Ровеньківського міського голови відносно передвиборчої агітації в робочий час. У середу, 17 жовтня, суд почав розгляд даного позову.