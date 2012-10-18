Луганська опозиція подала до суду на мера

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласного штабу Об'єднаної опозиції ВО «Батьківщина», 12 жовтня в Ровеньках у будинку культури імені Горького було проведено збори громади міста з порядком денним: «Звіт міського голови про виконану роботу за I півріччя 2012 року».

«Нашими активістами було зафіксовано, що під час звіту неодноразово проводилася агітація за кандидата в народні депутати України по одномандатному виборчому округу №111 Олександра Коваля. Це є порушенням статті 74 Закони України «Про вибори народних депутатів України», яка забороняє в робочий час посадовцям органів виконавчої влади проводити передвиборчу агітацію на користь партії чи кандидата в депутати України», - повідомили в луганському штабі ВО «Батьківщина».

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У штабі наголосили, що О.Коваль не є посадовцем Ровеньківської міської ради.

«Олександр Коваль не є ані посадовцем виконавчого органу Ровеньків, як і не має стосунку до самого міста. Наразі він обіймає посаду генерального директора ДТЕК «Свердловантрацит», яке розташоване в місті Свердловську», - заявили в «Батьківщині».

За виявленими порушеннями Об'єднана опозиція підготувала позовну заяву до Луганського окружного адміністративного суду і вимагає визнати протиправними дії Ровеньківського міського голови відносно передвиборчої агітації в робочий час. У середу, 17 жовтня, суд почав розгляд даного позову.