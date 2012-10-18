У Львові відбудеться загальноміський молебень „За чесні вибори”

Як повідомив УНІАН заступник міського голови Львова з гуманітарних питань Василь Косів, у молебні, який розпочнеться о 14.30, візьмуть участь церкви різних конфесій міста, також „Львівська міська рада повідомила усі виборчі штаби політичних партій кандидатів до Верховної Ради України і закликала всіх охочих приєднатися до молебню”.

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«Впродовж кількох місяців у храмах Львова відбуваються молитви за чесні вибори. Але велику силу має спільне зібрання громади і поєднання різних конфесій для того, аби вибори були чесними. У Львові спільні молитви відбуваються на День міста, освячення води, в День Незалежності, це добра традиція. Цьогорічні вибори є надзвичайно важливими для майбутнього України», - зазначив В.Косів.