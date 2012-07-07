Міський голова запрошує молитися за українську мову

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

„Міський голова Львова Андрій Садовий запрошує усіх львів’ян на загальноміський молебень за мову, який відбудеться 8 липня. Молебень розпочнеться о 13.30 біля пам’ятника Т.Шевченкові”, - зазначається у повідомленні.

«Коли є часи неспокою і загроз, то є потреба помолитися, звернутися до Бога. Так українці робили з давніх-давен. І так ми зробимо в неділю», - зазначив у коментарі УНІАН заступник міського голови Львова з гуманітарних питань Василь Косів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Об’єднаної опозиції, після завершення молебню розпочнеться молодіжний флеш-моб та народне віче на підтримку української мови.

«Львів повинен показати всій Україні об’єднання зусиль на захист мови, а також мобілізувати населення для участі у протестних акціях, яких попереду буде ще досить багато», - зазначив у коментарі агентству голова Львівської обласної організації партії „Фронт Змін” Степан Кубів.