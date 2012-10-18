Соціологи подають до суду на Королевську

Про це повідомив президент КМІС Валерій Хмелько в ефірі телеканалу ТВі.

Коментуючи позов Королевської до соціологів через низький рейтинг, він заявив, що "тільки якісь позаправові впливи можуть змінити ситуацію, щоб визнати недостовірними дані, які зібрані".

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"Наш адвокат вже готує позов саме до неї (Королевської), як людини, яка стверджувала, що вона точно знає, що "никакого исследования не было", - цитує Українська правда.

За даними КМІС, "Україна – Вперед!" на виборах 28 жовтня може набрати 1,4% і не проходить у Верховну Раду.