Соціологи подають до суду на Королевську
07:26, 18 жовтня 2012Політика
5865 0
Київський міжнародний інститут соціології готує позов проти глави партії "Україна-вперед" Наталії Королевської.
Президент Київського міжнародного інституту соціології Валерій Хмелько
Про це повідомив президент КМІС Валерій Хмелько в ефірі телеканалу ТВі.
Коментуючи позов Королевської до соціологів через низький рейтинг, він заявив, що "тільки якісь позаправові впливи можуть змінити ситуацію, щоб визнати недостовірними дані, які зібрані".
На цю тему: Королевська подала до суду на соціологів
"Наш адвокат вже готує позов саме до неї (Королевської), як людини, яка стверджувала, що вона точно знає, що "никакого исследования не было", - цитує Українська правда.
За даними КМІС, "Україна – Вперед!" на виборах 28 жовтня може набрати 1,4% і не проходить у Верховну Раду.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter