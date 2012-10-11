Королевська подала до суду на соціологів

Як повідомляє представник політичної сили, юрист Олександра Павленко, партія не погоджується з оприлюдненим відсотком громадян, готових, на думку цих організацій, підтримати партію на виборах.

Олександра Павленко зазначила також, що у партії є багато підстав вважати, що оприлюднені дані є не тільки недостовірними, але й не відповідає дійсності сам факт проведення дослідження.

Тому партія подала клопотання про заборону Фонду «Демократичні ініціативи» та «КМІС» публікувати будь-які дані, які вони отримали з приводу партії «Україна - Вперед!». «Ми вимагаємо здійснити цю заборону, принаймні, до кінця розгляду цієї справи, і вважаємо, що недостовірна інформація не повинна потрапляти в Інтернет-сайти і передруковуються іншими ЗМІ, які мають мету впливати на думку громадськості і погляди виборців», - зазначила юрист .

Позов є нематеріальним. «Ми не хочемо заробити грошей: позов поданий виключно для спростування недостовірних даних», - підсумувала Олександра Павленко.