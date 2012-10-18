Литвин бачить, що за його крісло вже гризуться

Про це він заявив сьогодні журналістам, коментуючи ухвалення за основу змін до регламенту, які передбачають обрання спікера не таємно бюлетенями, а відкрито в сесійній залі, передає кореспондент УНІАН.

“Я не відкрию великої таємниці, якщо скажу вам, що зараз уже точиться між групами, майбутніми фракціями боротьба за посаду голови Верховної Ради України і в тому числі в середині команд, які демонструють начебто показову монолітність”, - сказав В.Литвин.

За словами В.Литвина, через ухвалення відповідного законопроекту нічого надзвичайного не відбулося. Він нагадав, що з цього приводу є рішення Конституційного Суду. “А український Конституційний Суд - найконституційнійший суд в світі, як нам відомо і потрібно рішення Конституційного Суду виконувати, незалежно від того подобається воно комусь чи ні”, - сказав спікер. В.Литвин також додав, що після рішення КС норма щодо обрання спікера таємно вже не діє і зараз парламент, внісши зміни до Регламенту, виконує формальні речі. Крім того, додав він, відповідний законопроект ухвалено лише в першому читанні. “Ви розумієте чому за основу - тому, що вибори і їх результати можуть вносити певні корективи”, - сказав він.

В той же час, В.Литвин наголосив, що потрібно зробити все, аби не перетворити парламент в “іграшку в руках політичних фракцій”. За його словами, це мають зрозуміти і ті, хто сьогодні бореться за спрощення системи обрання спікера, маючи на меті обійняти цю посаду. “Вони повинні подумати як їм буде працюватися, коли вони будуть залежати від примх тої чи іншої потужної політичної сили або залежати від домовленостей декількох політичних фракцій чи груп у парламенті”, - сказав В.Литвин.