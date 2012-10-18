Кличко: Спочатку вибори – потім коаліція

Політична партія «Удар» пропонує підписати Політичну угоду про створення коаліції демократичних сил у Верховній Раді України VII скликання після проведення виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові заявив лідер політичної партії «Удар» Віталій Кличко.

«Ми пропонуємо створювати парламентську демократичну коаліцію одразу після виборів. Це логічно. Спочатку вибори – потім коаліція. Це європейська традиція», - сказав В.Кличко.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня народний депутат, голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк на засіданні парламенту звернувся до партії «УДАР» із закликом підписати ще до виборів угоду про створення демократичної коаліції в новій Верховній Раді.

«Ми звертаємося до партії «УДАР» дати чітку відповідь, чи готові вони боронити Україну і сформувати демократичну більшість у новому парламенті», - наголосив А.Яценюк.

«Об’єднуватися треба до виборів, а не після, а то після виборів буде ситуація, якою інфікована нинішня ВР – знову будуть торгувати картками (йдеться про картки для голосування – УНІАН) як кредитним картками», - заявив А.Яценюк.