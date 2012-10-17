Яценюк: я щойно написав листа Кличкові

Як передає кореспондент УНІАН, про це ввечері на мітингу в Сумах заявив голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

Він розповів, що рішення про створення такої більшості вже прийняте Об’єднаною опозицією та Всеукраїнським об’єднанням “Свобода”.

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“”Свобода” проти Януковича, тому вона з нами. Що стосується подальших наших перемовин: я щойно направив листа до лідера партії “УДАР” Віталія Кличка. Ми — ВО “Батьківщина”, ВО “Свобода” та політична партія “УДАР” хочемо зробити демократичну більшість у новій Верховній Раді України. “Свобода” погодилась, я чекаю відповіді від Віталія Кличка. Сподіваюсь і вірю в те, що Віталій буде разом з нами, з Україною, а тому він повинен бути з демократами!”, - наголосив А. Яценюк.

При цьому він розповів, що на Сумщині досягнуто доброго результату: “УДАР” зняв на користь кандидатів від Об’єднаної опозиції «Батьківщина» трьох своїх кандидатів. У свою чергу Об’єднана опозиція також зняла одного свого кандидата на користь представника партії “УДАР”.

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Під час зустрічі відбувся також телеміст із жителями 10 районних центрів Сумщини: Шостки, Глухова, Конотопа, Кролевця, Охтирки, Ромен, Лебедина, Тростянця, Бурині та Краснопілля. А. Яценюк відповів на запитання мешканців цих населених пунктів щодо пенсійної реформи, можливих фальсифікацій на майбутніх виборах, продажу землі тощо.

На мітингу в Сумах, за даними регіонального штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина», були присутні близько 5 тисяч осіб. У свою чергу міліція назвала цифру у 2,5 тис. присутніх.