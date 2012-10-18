Третьяков: Соціальні обіцянки «регіоналів» не забезпечені доходами бюджету

Про це він заявив журналістам, коментуючи останні дані Держкомстату про падіння промислового виробництва. «Соціальні обіцянки Партії регіонів про підвищення зарплат і пенсій насправді не забезпечені доходами бюджету», - зазначає політик.

Третьяков нагадав про те, що падіння промвиробництва у вересні прискорилося до 7%. «У деяких галузях, наприклад, у нафтопереробці, падіння склало майже 30%, в машинобудуванні - 20%. Такими темпами ми ризикуємо повторити економічний спад 2008-2009 років», - заявив опозиційний депутат.

На його думку, запобігти повторенню кризи можна тільки одним способом - змінивши владу, і чим швидше, тим краще.

«Таких горе-економістів потрібно виганяти з уряду і Верховної Ради, - упевнений депутат. - 28 жовтня народ України дасть справедливу оцінку такому «покращенню», коли підтримає демократичні сили».

Як повідомляв Держкомстат, падіння промислового виробництва в Україні у вересні-2012 прискорилося до 7%, склавши з початку року 1,2%. Промислове виробництво в Україні у вересні 2012 року впало до вересня 2011 року на 7%. У вересні порівняно з серпнем поточного року промислове виробництво зменшилося на 2,6%.

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на парламентські вибори за мажоритарним округом № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.