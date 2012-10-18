Третьяков: Соціальні обіцянки «регіоналів» не забезпечені доходами бюджету

12:23, 18 жовтня 2012
Політика
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Коли в рекламі Партії регіонів йдеться про «стабільність» і «покращення», а країну фактично доведено до економічного краху – це цинізм вищої проби, заявляє опозиційний депутат Олександр Третьяков.

Олександр Третьяков, фото УНІАН

Про це він заявив журналістам, коментуючи останні дані Держкомстату про падіння промислового виробництва. «Соціальні обіцянки Партії регіонів про підвищення зарплат і пенсій насправді не забезпечені доходами бюджету», - зазначає політик.

Третьяков нагадав про те, що падіння промвиробництва у вересні прискорилося до 7%. «У деяких галузях, наприклад, у нафтопереробці, падіння склало майже 30%, в машинобудуванні - 20%. Такими темпами ми ризикуємо повторити економічний спад 2008-2009 років», - заявив опозиційний депутат.

На його думку, запобігти повторенню кризи можна тільки одним способом - змінивши владу, і чим швидше, тим краще.
«Таких горе-економістів потрібно виганяти з уряду і Верховної Ради, - упевнений депутат. - 28 жовтня народ України дасть справедливу оцінку такому «покращенню», коли підтримає демократичні сили».

Як повідомляв Держкомстат, падіння промислового виробництва в Україні у вересні-2012 прискорилося до 7%, склавши з початку року 1,2%.  Промислове виробництво в Україні у вересні 2012 року впало до вересня 2011 року на 7%. У вересні порівняно з серпнем поточного року промислове виробництво зменшилося на 2,6%.

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на парламентські вибори за мажоритарним округом № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.

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