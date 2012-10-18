Литвин підтримує ідею молитовних сніданків у Верховній Раді

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, В.Литвин сказав, звертаючись з вітальним словом до учасників молитовного сніданку «Місія християн у сучасному світі: «Обов’язок, Служіння, Любов», який відбувся у парламенті сьогодні.

«Молитися серцем, розумом і духом від українських політиків вимагає час, держава і народ. Три наріжні слова, які винесено у заголовок молитовного сніданку, - «Обов’язок, Служіння, Любов» - хіба це не найкращий дороговказ для людини, християнина, політика у вірі, в житті, в родині, в державній та громадській діяльності? Тим паче у дні, коли передвиборчі спілкування з людьми вимагають особливої правди, відвертості, небайдужості, зречення від лицемірства і припинення того, що нині відбувається в Україні - ярмарки політичного лицемірства», - сказав В.Литвин.

В.Литвин також звернув увагу на те, що нинішня виборча кампанія «вибудовується в основному і переважно на ненависті». «У ненависті не може бути віри - це аксіома. У ненависті не народжуються діти. І я дуже хотів би, щоб сьогодні наш голос був почутий усіма, хто причетний до політичної кампанії», - зазначив він.

У молитовному сніданку взяли участь народні депутати України, парламентарії зарубіжних країн, представники дипломатичних місій, релігійних та громадських організацій.