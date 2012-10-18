КВУ засмутив кандидатів: підкуп виборців може не спрацювати

12:40, 18 жовтня 2012
Політика
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Технологія підкупу виборця може не спрацювати, оскільки часто гроші роздають декілька кандидатів в одному виборчому окрузі.

Олександр Черненко

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко.
Він констатував, що на нинішніх парламентських виборах підкуп виборців буде дуже поширеним явищем. "Підкуп виборців, за нашим аналізом, є найбільшою проблемою виборів, він буде масовим", - вважає О.Черненко.

Водночас, за словами О.Черненка, ця «брудна» технологія працює тільки тоді, коли гроші розносить лише один кандидат в окрузі.

"Зараз, особливо у Києві, в одному й тому ж окрузі розносять гроші кілька кандидатів, і люди вже заплутались: за кого вони взяли гроші, а за кого потрібно голосувати", - сказав О.Черненко.

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