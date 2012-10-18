Європейський суд відкрив провадження за скаргою Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові повідомив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

«15 жовтня цього року Європейський суд з прав людини відкрив провадження по статті 6 і статті 18. Провадження відкрито. Це базова велика скарга. Вона містить посилання на порушення цілої низки статей Європейської конвенції, але базова стаття 6 – це право на справедливий суд у комбінації зі статтею 18», - сказав С.Власенко.

За його словами, стаття 18 – це політичні мотиви переслідування. «Стаття 18 – це інші, ніж встановлені конвенцією мотиви застосування тієї чи іншої статті. Переводячи з юридичної мови на людську, це означає «політичні мотиви переслідування», - сказав С.Власенко.

Він зазначив, що суд може розглядати скаргу Ю.Тимошенко за цією статтею без відкритих слухань. На думку захисника, відкриті слухання за цією скаргою не є обов'язковими, оскільки ця справа «є дуже простою».

«Якщо суд не приймає окремого рішення слухати у відкритому режимі, це означає, що справа буде слухатися у письмовому провадженні. Для вирішення цієї справи, як на мене, це (відкриті слухання – УНІАН) не обов'язково. Ця справа з юридичної точки зору є дуже простою. Очевидним і беззаперечним є порушення Європейської конвенції у справі Ю.Тимошенко», - сказав С.Власенко.