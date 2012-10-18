Власенко вимагає від Пшонки знайти і покарати авторів «відео Тимошенко»

Захист екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко вимагає від Генеральної прокуратури України притягнути до відповідальності винних у зливі в Інтернет відеозапису з нібито палати екс-прем’єра у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові заявив журналістам захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко, коментуючи появу в Інтернеті зазначеного відео ролика.

«З юридичної точки зору це прямий злочин. Я ще вчора звернувся із заявою до генерального прокурора України щодо порушення кримінальної справи», - сказав С.Власенко.

За його словами, винні у розповсюдженні відеозапису порушили статтю 365 Кримінального кодексу України.

«Якщо вас цікавить моя особиста думка, я вважаю, що оскільки відеоспостереження встановлено незаконно, то це означає, як мінімум, перевищення влади або службових повноважень, яке завдало значної шкоди інтересам особи. Це славнозвісна стаття 365 Кримінального кодексу України», - зазначив він.

С.Власенко також наголосив, що з цього приводу скарга Ю.Тимошенко до Європейського суду з прав людини буде доповнена. На його думку, відбулося порушення статті 8 Європейської Конвенції з прав людини (порушення права на приватне життя).

«Це є прямим порушенням не лише норм етики, моралі, а це і порушення юридичних норм і засад, зокрема мова йде про порушення статті 8 Європейської Конвенції з прав людини. Звичайно, наша скарга до Європейського суду буде доповнена цією ситуацією», - наголосив С.Власенко.

Захисник зауважив, що екс-начальник Качанівської колонії Іван Первушкін листом, який зараз є у відкритому доступі, повідомляв суд про те, що в лікарняній палаті Ю.Тимошенко і в приміщенні, де вона приймає процедури, відеозапис не ведеться. «Є лист, правда, ще за підписом Первушкіна, що ніяка відеозйомка не ведеться. При чому лист про лікарню, не той лист, який був про Качанівську колонію», - підкреслив С.Власенко. Він наголосив, що Ю.Тимошенко «обурена тим аморальним відео, яке було кілька днів тому розміщене в мережі Інтернет». «Розмістивши таке відео, влада просто перейшла всі можливі моральні червоні риски», - сказав захисник. За його словами, вчора Ю.Тимошенко робила законну спробу зв’язатися із захисником, одна їй такої можливості надано не було. «З цього приводу нею було подано 14 письмових заяв про те, що вона вимагає права на телефонний дзвінок до захисника. До 2-ї ночі їй розказували різні казки, але вона не отримала жодної можливості поспілкуватися зі мною. Ніхто не робив спробу мене знайти, ніхто мене не набирав. І Тимошенко не отримала можливості, як будь-який ув’язнений в Україні, подзвонити захиснику в той момент, коли є юридична ситуація, яка є критична з точки зору порушення права», - наголосив С.Власенко.

Захисник також зауважив, що після консультацій з німецькими лікарями завтра проведе прес-конференцію з приводу оприлюдненого відео.

«Відповіді на всі питання щодо відео і позиції Юлії Тимошенко по цьому відео будуть надані завтра під час прес-конференції о 12.00 на вулиці Турівській, 15. Повірте, там буде цікаво. Насправді я не можу цього (відповісти на уточнюючі питання щодо відео – УНІАН) зробити до консультацій з німцями», - сказав С.Власенко.