Ющенко закликає громадян прийти на вибори

Про це він заявив на прес-конференції у Чернівцях, повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України».

В.Ющенко вважає, що чинний закон «Про вибори народних депутатів» сприяє фальсифікації результатів виборів, а також криміналізації влади через збереження депутатської недоторканності.

«Закон про вибори є серйозно дефектним і формує спокусу маніпуляції. Він зберігає закриті виборчі списки, при цьому ми говоримо, що проблемою залишається і криміналізація влади. Законодавство стимулює фальсифікації. Це законодавство ухвалювали і влада, і опозиція», – констатував В.Ющенко.

При цьому він закликав українців активно взяти участь у голосуванні, аби завадити фальсифікаціям. «Ніякі відеокамери, ніякі спостерігачі не усунуть тих проблем, які сформовані на рівні закону. Знівелювати їх можна явкою виборців – чим вища явка, тим менше шансів для фальсифікації», – вважає лідер «Нашої України».