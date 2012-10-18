Ющенко закликає громадян прийти на вибори
Лідер «Нашої України» Віктор Ющенко закликає громадян прийти на вибори, бо «чим вища явка, тим менше шансів для фальсифікацій».
Про це він заявив на прес-конференції у Чернівцях, повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України».
В.Ющенко вважає, що чинний закон «Про вибори народних депутатів» сприяє фальсифікації результатів виборів, а також криміналізації влади через збереження депутатської недоторканності.
«Закон про вибори є серйозно дефектним і формує спокусу маніпуляції. Він зберігає закриті виборчі списки, при цьому ми говоримо, що проблемою залишається і криміналізація влади. Законодавство стимулює фальсифікації. Це законодавство ухвалювали і влада, і опозиція», – констатував В.Ющенко.
При цьому він закликав українців активно взяти участь у голосуванні, аби завадити фальсифікаціям. «Ніякі відеокамери, ніякі спостерігачі не усунуть тих проблем, які сформовані на рівні закону. Знівелювати їх можна явкою виборців – чим вища явка, тим менше шансів для фальсифікації», – вважає лідер «Нашої України».