ЗМІ: Ющенко «відмазує» владу у рекламних інтерв'ю

"Не думаю, що будуть якісь крайнощі. Скоріше за все, щоб не допустити жорсткої політичної ізоляції, влада проведе відносно чесні вибори, в сенсі без масових порушень", - сказав Ющенко в інтерв’ю, опублікованому в газеті "Сегодня", повідомляє Українська правда.

Крім того, коментуючи поточну політичну ситуацію, екс-президент заявив: "На політичній арені ми бачимо суперництво двох проектів Кремля – Партії регіонів і БЮТ. Між ними немає абсолютно ніякої різниці".

Як зазначає Українська правда, інтерв'ю Ющенка вийшло у друкованій газеті "Сегодня" під плашкою "Точка зору". Як зазначається на останній сторінці газети, у цій рубриці розміщуються матеріали на правах реклами.

Прес-секретар Ющенка Ірина Ванникова, відповідаючи на питання, чому було ухвалено рішення про розміщення саме рекламного інтерв’ю, відповіла: "Бо зараз виборчий період".