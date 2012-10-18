Тимошенко поскаржиться на злите в інтернет відео в Євросуд

"Я спілкувався з Юлією Володимирівною з цього приводу, беззаперечно, що це брутальне порушення українського законодавства, це брутальне порушення основоположних прав і свобод людини. Звичайно, що цей епізод буде ще одним шматком в нашу скаргу до Європейського суду з прав людини", - цитує Власенка Українська правда.

Інший бютівець Андрій Павловський в ефірі телеканалу ТВі заявив, що рішення Європейського суду з прав людини щодо арешту Юлії Тимошенко буде оприлюднене найближчими днями.

"Вже є інформація, що прийняте рішення щодо незаконного арешту Юлії Тимошенко. Скарга, яка подавалась ще рік тому, щодо незаконного арешту, вже Європейський суд розглянув по суті цю скаргу і зараз на стадії винесення рішення. Надходить інформація, що це відбудеться ближчими днями", - сказав депутат.

