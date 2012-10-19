Український сир повернувся на російські прилавки

Як пише сьогодні газета «КоммерсантЪ – Украина», голова правління організації "Укрмолпром" Василь Бондаренко повідомив, що серпень став першим місяцем з початку року, коли українським виробникам сиру вдалося вийти на обсяги експорту продукції до Росії, які були до введеної на початку 2012 року заборони з боку Росспоживнагляду. "У серпні Україна поставила до Росії 6,9 тис. т сира проти 5,8 тис. т за аналогічний період минулого року", - уточнив він.

У лютому цього року Росспоживнагляд заборонив ввезення українських сирів через те, що в них нібито містилася пальмова олія. У квітні після перевірки українських заводів російськими фахівцями це звинувачення було знято. У травні поставки поновилися, проте вже тоді стало зрозуміло, що заборона дорого обійшлася українським підприємствам. За підсумками січня-серпня 2012 року поставки сира до Росії впали на 21,2% (до 35,4 тис. т), що знизило загальний обсяг його експорту на 18,6% (до 42,4 тис. т). За підрахунками Інституту економіки і прогнозування НАН України, через заборону на поставки до Росії молочний бізнес щомісячно недоодержував більш як 26 млн. дол.

У вересні, за словами В.Бондаренка, також спостерігалася тенденція з нарощування експорту сира. "Якщо темпи зростання збережуться, то за підсумками року Україна зможе вийти на торішній результат", - сказав він. Традиційно продаж сирів активізується в III-IV кварталі. Це пов'язано з тим, що такий сир зроблено з літнього, більш дешевого молока, відзначає директор зі зв'язків з інвесторами компанії Milkiland (найбільший український експортер сира) Сергій Трофимов, і торговельні мережі прагнуть ним запастися, оскільки сир із зимового молока обійдеться дорожче.

В. о. начальника управління зі зв'язків з громадськістю найбільшого російського роздрібного продавця Х5 Retail Group (мережі "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") Володимир Русанов пояснює таке швидке повернення позицій українським виробникам в першу чергу тим, що їх продукція відповідає очікуванням російського споживача. "Українські сири не найдешевші на російському ринку, ближче до верхньої межі цінового діапазону. Якщо їх ціна влаштовує споживача, то це говорить про те, що сири купують перш за все через якість", - сказав представник мережі.

Втім, генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа відзначив, що заборона на ввезення українських сирів до Росії за підсумками року все ж таки зіграє на руку білоруським виробникам. Раніше голова ради міністрів Білорусії Михайло М’ясникович заявляв, що в 2012 році країна планує збільшити поставки молочної продукції до Росії на 200 тис. т - до 3,8 млн. т. "З перших днів введення заборони на експорт українських сирів до Росії було зрозуміло, що претензії Росспоживнагляду вигадані й висувалися лише з метою звільнення російського ринку для продукції Білорусії як для країни - члена Митного союзу", - вважає голова Асоціації виробників молока Андрій Дикун.