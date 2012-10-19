Лідери опозиції: лікування Тимошенко перетворене на фарс

Вони наполягатимуть на проведенні ретельного розслідування та порушенні кримінальної справи за заявою екс-прем’єра Юлії Тимошенко про незаконне відеоспостереження за нею.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Об’єднаної опозиції «Батьківщина».

«Сьогодні ми стали свідками чергових антизаконних та абсолютно аморальних дій влади. Лідер опозиції Юлія Тимошенко заявила на повний голос, що за особистою вказівкою Віктора Януковича за нею здійснюється цілодобове відеоспостереження: у лікарняній та процедурній палатах, душовій та туалетних кімнатах, у приміщенні для зустрічі із захисниками. Психологічний тиск та брудні провокації влади перетворюють лікування Юлії Тимошенко на фарс», - наголосили в опозиції.

В «Батьківщині» підкреслили, що «ми розуміємо, що цей режим необхідно виносити під корінь, але і зараз ми не будемо сидіти склавши руки», додавши, що лідери опозиції вимагатимуть від генпрокурора порушити справу за заявою Ю.Тимошенко

Також автори заяви звертаються до лідерів усіх демократичних країн та міжнародних організацій із закликом застосувати міжнародні санкції особисто проти В.Януковича, «режим якого веде Україну до національної, вже зараз не лише соціально-економічної, а й моральної катастрофи».

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Як повідомляв УНІАН, лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр Ю.Тимошенко вимагає виписати її з лікарні «Укрзалізниці» у Харкові та повернути її до колонії.

Про це йдеться в листі Ю.Тимошенко до Президента України Віктора Януковича, текст якого оприлюднив сьогодні у Києві адвокат Ю.Тимошенко Сергій Власенко.

«Я вам, Вікторе Федоровичу, повідомляю, що відмовляюсь від такого лікування під відеокамерами, з трансляцією в Інтернеті та на ТВ, яке більше схоже на перебування в катівнях ГУЛАГу. В таких умовах не лікують, а калічать. Я вимагаю повернути мене до колонії в такому стані, як я є», – зацитував С.Власенко лист Ю.Тимошенко.

Вона зауважила, що «лікуватися буде на свободі, коли ніхто не підглядатиме за нею в замкову щілину».

Ю.Тимошенко наголосила, що факт наявності постійної прихованої відеозйомки є доведеним.

Ю.Тимошенко написала, що значна частина медичних заходів, які проводяться в процедурній кімнаті, потребує повного зняття одягу і приховані відеокамери це все фіксували і продовжують фіксувати.

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«Працівники колонії, які мене підтримують, після оприлюднення цих відеозаписів на каналах телебачення передали мені точний план розташування всіх прихованих відеокамер, які встановлені за вашим дорученням в приміщеннях, де я перебуваю. Суспільству, можливо, буде цікаво дізнатися, що три відеокамери встановлені в кімнаті для конфіденційний зустрічей із захисниками, дві приховані відеокамери безпосередньо в душовій кабінці, по одній – над кожним з двох унітазів», - написала Ю.Тимошенко.

Крім того, вона зауважила, що в спеціальній кімнаті біля її тюремної палати розміщені монітори цілодобового відеоспостереження за нею, яке здійснюють виключно чоловіки-офіцери, які працюють в колонії.

Ю.Тимошенко переконана, що ці відеозаписи передаються в електронній формі Президенту України.