Тимошенко проситься назад до колонії (оновлено)

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вимагає виписати її з лікарні «Укрзалізниці» у Харкові та повернути її до колонії.

Про це йдеться в листі Ю.Тимошенко до Президента України Віктора Януковича, текст якого оприлюднив сьогодні у Києві адвокат Ю.Тимошенко Сергій Власенко.

«Я вам, Вікторе Федоровичу, повідомляю, що відмовляюсь від такого лікування під відеокамерами, з трансляцією в Інтернеті та на ТВ, яке більше схоже на перебування в катівнях ГУЛАГу. В таких умовах не лікують, а калічать. Я вимагаю повернути мене до колонії в такому стані, як я є», – зацитував С.Власенко лист Ю.Тимошенко.

Вона зауважила, що «лікуватися буде на свободі, коли ніхто не підглядатиме за нею в замкову щілину».

С.Власенко також повідомив, що Ю.Тимошенко написала дві заяви начальнику Качанівської виправної колонії, а також - головному лікарю лікарні «Укрзалізниця» з відповідним проханням виписати її з лікарні та перевести до колонії.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи означає це, що найближчим часом Ю.Тимошенко буде переведена до колонії, С.Власенко сказав: «Так, ми можемо цього очікувати».

В листі Ю.Тимошенко зазначила, що підтверджує автентичність матеріалів, які були оприлюднені в Інтернеті щодо її лікування, але тільки на 90%.

Зокрема, написала Ю.Тимошенко, це стосується занять лікувальною фізкультури з лікарем-реабілітологом.

В той же час, Ю.Тимошенко наголосила, що факт наявності постійної прихованої відеозйомки є доведеним.

Ю.Тимошенко написала, що значна частина медичних заходів, які проводяться в процедурній кімнаті, потребує повного зняття одягу і приховані відеокамери це все фіксували і продовжують фіксувати.

«Працівники колонії, які мене підтримують, після оприлюднення цих відеозаписів на каналах телебачення передали мені точний план розташування всіх прихованих відеокамер, які встановлені за вашим дорученням в приміщеннях, де я перебуваю. Суспільству, можливо, буде цікаво дізнатися, що три відеокамери встановлені в кімнаті для конфіденційний зустрічей із захисниками, дві приховані відеокамери безпосередньо в душовій кабінці, по одній – над кожним з двох унітазів», - написала Ю.Тимошенко.

Крім того, вона зауважила, що в спеціальній кімнаті біля її тюремної палати розміщені монітори цілодобового відеоспостереження за нею, яке здійснюють виключно чоловіки-офіцери, які працюють в колонії.

Ю.Тимошенко переконана, що ці відеозаписи передаються в електронній формі Президенту України.

«У зв’язку з цими обставинами у мене немає до вас ніяких прохань або пропозицій»: - написала Ю.Тимошенко в листі до В.Януковича.

В той же час вона запитала Президента, що він хоче побачити на цих відеозаписах, що з ними робить.

«Проглядаєте самі або в веселій компанії з друзями? Можливо, ви отримуєте від відеоспостереження за політичним опонентом – жінкою в роздягненому вигляді додаткову впевненість в собі та своїх політичних можливостях?», - написала Ю.Тимошенко.

Крім того, вона запитала главу держави, коли очікувати продовження оприлюднення цих відеозаписів.

Крім того, Ю.Тимошенко порадила «спробувати помістити під цілодобове публічне спостереження прямої трансляції в Інтернеті дружину Людмилу», або його матір, якщо вона ще жива, та показати все це по телеканалах.

«Враховуючи, що я добре розумію, з ким маю справу повністю розумію ваш психологічний портрет, я вас ні в чому не звинувачую і навіть пробачаю», - додала Ю.Тимошенко в своєму листі.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.Тимошенко, екс-прем'єр-міністр звернулася з заявами до начальника Качанівської виправної колонії та головного лікаря харківської лікарні № 5 з вимогою припинити її лікування та перевезти до тюремної камери.

"Незважаючи на незакінчене лікування прошу виписати мене з Центральної клінічної лікарні "Укрзалізниці"", - написала Ю.Тимошенко у своїй заяві.

Екс-прем'єр вважає за неможливе продовжувати лікування під постійним наглядом прихованих відеокамер, записи з яких оприлюднюються у Інтернеті. "Враховуючи викладене та зважаючи на те, що моє лікування ще не закінчено, вимагаю від вас виписати мене з лікарні в найближчий час та надати відповідну медичну допомогу", - вимагає вона.

Ю.Тимошенко також подякувала лікарям клініки, які перебуваючи під шаленим тиском діючої влади в міру своїх сил та можливостей продовжували виконувати свій медичний обов’язок.

Як повідомляв УНІАН, учора, 18 жовтня, захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко заявив, що захист екс-прем'єр-міністра звернувся до Генеральної прокуратури України з вимогою притягнути до відповідальності винних у зливі в Інтернет відеозапису з нібито палати Ю.Тимошенко у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові.

Сьогодні, 19 жовтня, Державна пенітенціарна служба повідомила, що ніяких записів у палаті перебування засудженої Ю.Тимошенко не ведеться.

«Наголошуємо, що Державною пенітенціарною службою ведеться відеоспостереження у місцях перебування осіб, засуджених до позбавлення волі, що передбачено українським законодавством та відповідає нормам міжнародних стандартів діяльності органів пенітенціарної системи», - йдеться у повідомленні.