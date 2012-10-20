Герман: через кризу відроджуються неонацистські рухи

Про це під час прес-конференції в офіційному прес-центрі Партії регіонів заявила його керівник Ганна Герман, повідомляє прес-служба партії.

Вона нагадала, що під час Генеральної асамблеї Міжнародного правозахисного руху «Світ без нацизму», яка відбулася у Страсбурзі, її обрали Верховним правозахисним комісаром від України. Основна мета цього руху, за словами керівника прес-центру ПР, - боротьба проти відродження неонацизму в світі, і в західній Європі зокрема.

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«Криза породила випадки відродження молодіжних неонацистських рухів, які можуть бути дуже небезпечними. Правозахисний рух «Світ без нацизму» створив моніторинговий комітет з дуже широкими повноваженнями, який відстежуватиме ситуацію в усіх країнах світу. Таким чином, якщо ми досі мали практику, коли, скажімо, ситуацію в Україні могли відстежувати європейські моніторингові комітети, то зараз як представник цього руху в нашій державі матиму право моніторити ситуацію в будь-якій іншій країні, щоб запобігти відродженню неонацизму. Я прагнутиму працювати активно», - повідомила Г.Герман.

Політик запевнила: незважаючи на те, що «Світ без нацизму» є відносно молодою правозахисною організацією, вона матиме достатній вплив, щоб запобігти відродженню неонацизму.