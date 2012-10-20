Тимошенко, ймовірно, не зможе проголосувати

Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії зі ЗМІ секретаріату ЦВК.

«Станом на сьогодні Юлія Тимошенко повинна голосувати на спеціальній виборчій дільниці у Качанівській виправній колонії, оскільки виборці, які голосують на спецдільницях, створених у лікарнях, повинні мати при собі паспорт, якого у Ю.Тимошенко немає», - сказав представник відділу взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК.

Водночас у ЦВК підтвердили факт звернення двох окружних виборчих комісій щодо включення Ю.Тимошенко до списку виборців на спеціальних дільницях.

«Це пов’язано з тим, що лікарня, в якій перебуває Ю.Тимошенко, відноситься до одного округу, а виправний заклад, в якому вона відбуває покарання – в іншому», - уточнив представник Секретаріату ЦВК.

За його словами, найближчим часом ЦВК підготує відповідь двом окружним виборчим комісіям щодо остаточного визначення місця голосування Ю.Тимошенко.

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Як повідомляли деякі ЗМІ, дві окружні виборчі комісії Харкова звернулися ЦВК з проханням дати їм роз'яснення щодо місця голосування Ю.Тимошенко.

Як йдеться в тексті звернення ОВК 173 округу, у зв’язку з необхідністю лікування Ю.Тимошенко була переміщена в Центральну клінічну лікарню «Укрзалізниці».

"Однак у зв’язку з відсутністю у засудженої Тимошенко Ю.В. паспорта громадянина України та іншого документа, що посвідчує особу, а також через відсутність заяв від Тимошенко щодо бажаного місця голосування ОВК одномандатного виборчого округу № 173 не може бути визначено дільницю для голосування Тимошенко Ю.В.", - йдеться в заяві.

Водночас "відсутність заяви на адресу спеціальної виборчої дільниці у Качанівській виправній колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№54) про забезпечення виборцю голосування за місцем його перебування, також позбавить Юлію Володимирівну можливості реалізувати своє право голосу на цих виборах", - йдеться в заяві голови ОВК округу №168.