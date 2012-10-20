Тігіпко «розкусив» Кличка

Кандидат в народні депутати від Партії регіонів, віце-прем’єр-міністр України Сергій Тігіпко вважає, що лідер партії «УДАР» Віталій Кличко не поспішає до коаліції з нинішньою опозицією, оскільки також претендує на місце лідера опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Тігіпко заявив учора в ефірі «Великої політики».

«Все набагато простіше… Одразу після жовтня розпочнеться підготовка до обрання Президента і всі думають вже про 2015 рік», - сказав С.Тігіпко.

За його словами, хто набере найбільшу кількість голосів виборців на цих виборів з опозиційних сил, той фактично і посяде місце лідера всієї опозиції. «Той, хто буде другим у політичній гонці, одразу стане лідером об’єднаної опозиції на президентських виборах. І Кличко сьогодні не цікаво йти в компанію з об’єднаною опозицією та зі Свободою», - сказав С.Тігіпко.

В той же час, додав він, якщо все-таки ці політичні сили створять коаліцію у ВР, то йому цікаво буде спостерігати, як вони пропрацюють хоча б один місяць. «Це точно буде Крилов «Лебідь, рак та щука». Я думаю, Кличко прекрасно це розуміє і він грає свою гру. І я бачу, що це на користь йому йде», - зазначив С.Тігіпко.