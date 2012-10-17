Кличко хоче ділити з опозицією портфелі, уже вигравши вибори

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в Івано-Франківську, відповідаючи на запитання журналістів, чи готовий «УДАР» у п’ятницю підписати угоду спільно з Об’єднаною опозицією «Батьківщина» і «Свобода» про створення демократичної коаліції в майбутньому парламенті.

За словами В.Кличка, інформацію про пропозицію від «Батьківщини» щодо утворення коаліції він отримав сьогодні, перебуваючи в передвиборчій поїздці.

«На жаль, я не ознайомлений з цією угодою, - сказав В.Кличко, - Найголовніше завдання сьогодні - здобути найбільшу підтримку виборців і захистити голоси. Наступним кроком вже має бути крок до формування демократичної більшості».

На його думку, «багато залежить, як ми зможемо захистити результати виборів і скільки депутатів приведемо до парламенту».

«Тому сьогодні ще зарано ділити посади, як я вже зрозумів, що вже почалося, - сказав В.Кличко. - Ми ще не виграли вибори, і тому зараз не час ділити посади, це можна робити лише після результатів виборів».

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк звернувся до партії «УДАР» із закликом підписати ще до виборів угоду про створення демократичної коаліції в новій Верховній Раді.

«Ми звертаємося до партії «УДАР» дати чітку відповідь, чи готові вони боронити Україну і сформувати демократичну більшість у новому парламенті», - наголосив А.Яценюк.

«Об’єднуватися треба до виборів, а не після, а то після виборів буде ситуація, якою інфікована нинішня ВР – знову будуть торгувати картками (йдеться про картки для голосування – УНІАН) як кредитним картками», - заявив А.Яценюк.

Він зазначив, що в проекті коаліційної угоди передбачено ухвалення 80 законопроектів. За його словами, передбачається ухвалити закон про порядок імпічменту Президента України. «Ми хочемо розпочати процедуру імпічменту чинного Президента Віктора Януковича – 2,5 роки вистачить», - наголосив А.Яценюк.

Також, за його словами, передбачається ухвалення законів про відкликання народного депутата України, про голосування виключно за себе і про кримінальну відповідальність за голосування чужими картками.

«Ми скасуємо ганебний мовний закон, а також пенсійну і податкову реформи», - наголосив А.Яценюк.

Крім того, додав він, «ми продовжимо мораторій на землю, і не дамо можливості торгувати Україною і українською землею, і заробляти мільярди доларів на знедолених людях, які живуть в селі».