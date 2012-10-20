МЗС отримало виборчі бюлетені для закордонних дільниць
Центральна виборча комісія передала Міністерству закордонних справ України виборчі бюлетені для закордонних дільниць на виборах до Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, процедура передачі відбулася сьогодні на засіданні ЦВК.
"На 116 закордонних виборчих дільниць пропонується передати 423 тис. 304 бюлетенів. Вони передаються з урахуванням резерву, у визначеному законом розмірі – тобто у кількості, що не перевищує 0,5 відсотка від кількості виборців, включених до списків для голосування", - сказав член ЦВК Юрій Данилевський.
Одночасно з виборчими бюлетенями закордонним виборчим комісіям передано штамп "Вибув".
Як повідомляв УНІАН, для проведення парламентських виборів в Україні створено 33 тис. 769 виборчих дільниць, у тому числі 32 тис. 188 звичайних виборчих дільниць, 1 тис. 465 спеціальних виборчих дільниць та 116 закордонних виборчих дільниць.
У списки для голосування на закордонних виборчих дільницях включено 419 тис. 277 виборців.
Українці за кордоном обиратимуть народних депутатів лише за партійними списками.