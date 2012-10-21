Лідери Об’єднаної опозиції із людьми Тягнибока прийдуть до ГПУ

У понеділок, 22 жовтня, о 10.00 члени Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» на чолі з головою Ради Арсенієм Яценюком, а також представники ВО «Свобода» прийдуть до Генеральної прокуратури України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», опозиція наполягає на проведенні ретельного розслідування та порушенні кримінальної справи за заявою лідера опозиції Юлії Тимошенко щодо цілодобового незаконного відеоспостереження, аморального психологічного тиску і провокацій з боку влади. Планується брифінг для преси. Довідки за телефонами: (067) 230-17-05; (067) 780-22-24.

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