Генсек Ради Європи нагадує Януковичу про його обіцянку

Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягланд закликав владу України виконати рішення Європейського суду з прав людини у справі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Про це Т.Ягланд заявив в інтерв'ю виданню Tagesspiegel, повідомляє Deutsche Welle.

Говорячи про можливі наслідки для України у зв'язку з рішенням Європейського суду з прав людини, що визнав низку порушень при арешті та ув'язненні Ю.Луценка, генсек Ради Європи заявив про очікування, що Україна виконає рішення суду.

«Кожна країна, котра є членом Ради Європи, повинна виконувати рішення (Європейського) суду з прав людини у Страсбурзі», - наголосив Т.Ягланд.

Відповідаючи на запитання, що буде, якщо Київ не виконає рішення ЄСПЛ, генсек Ради Європи зазначив, що Президент України Віктор Янукович заявляв, що вироки Європейського суду з прав людини у справі Ю.Луценка, а згодом і екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко будуть виконані.

«Я б не хотів у цьому разі говорити про санкції - це було б непродуктивно», - зазначив Т.Ягланд.

Крім того, він висловив думку, що проведення виборів до Верховної Ради без участі в них Ю.Тимошенко може призвести до акцій протесту.

Також Т.Ягланд зауважив: «Є небезпека того, що ці вибори не будуть визнані чесними і вільними», додавши, що попереджав про це керівництво України.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценко звернувся до Європейського суду з прав людини 21 січня 2011 року. Він, зокрема, оскаржував необґрунтоване та незаконне затримання, а також те, що він не був поінформований про причини свого арешту.

3 липня 2012 року ЄСПЛ визнав порушення у справі Ю.Луценка і присудив йому 15 тисяч євро компенсації від України.

Суд, зокрема, визнав порушення шести положень Конвенції про захист прав людини під час розгляду справи Ю.Луценка в Україні.

На початку жовтня урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини оскаржив рішення у справі Ю.Луценка у Великій палаті ЄСПЛ.