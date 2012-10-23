Адвокат вважає, що його розмови з Тимошенко прослуховують

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу перед ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, де Ю.Тимошенко проходить курс лікування.

«Звіт собі про те, що нас прослуховують ми віддавали, віддаємо і будемо віддавати», - сказав О.Плахотнюк.

За словами адвоката, у приміщенні, де відбувається спілкування із підзахисною, зараз відключено воду, шум від якої захисники раніше використовували для того, щоб убезпечитись від прослуховування.

«У тому кабінеті, де ми проводимо зустрічі, перестала бігти вода, тому що ми іноді включали її, щоб вона шуміла і заважала (прослуховуванню). Зараз вода не тече. Хоча начебто все нормально», - сказав О.Плахотнюк.

«Намагаємося спілкуватися. Дуже важко, але намагаємося це робити», - додав адвокат.