Тимошенко написала ще одну заяву з проханням повернути її в колонію

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед харківською лікарнею повідомив журналістам адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк.

«Сьогодні Юлія Володимирівна повторно звернулася із заявою до головного лікаря лікарні і до начальника колонії із заявою, щоб її все ж таки перевели до колонії, тому що в тих умовах, у яких вона зараз знаходиться, неможливо лікуватися», - сказав О.Плахотнюк.

За його словами, до заяви в якості додатків була долучена позиція німецької клініки «Шаріте» стосовно можливості продовження лікування Ю.Тимошенко у ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові. О.Плахотнюк зачитав переклад заяви клініки «Шаріте» щодо розповсюдження відео з палати Ю.Тимошенко. У заяві, зокрема, засуджується «чергове неправомірне використання конфіденційної інформації», неможливість ведення довірливих бесід між лікарем та пацієнткою у харківській лікарні.

«Таким чином, українська тюремна адміністрація підтвердила висловлені ще в березні 2012 року побоювання лікарів «Шаріте», що за таких умов, які є несумісними в тому числі з принципами Комітету протидії тортурам, успішне лікування пацієнтки є неможливим», - процитував лист голови правління клініки «Шаріте» Карла Макса Айнхойпля О.Плахотнюк.

На думку адвоката, подальше перебування Ю.Тимошенко у харківській лікарні «буде нічим іншим, як продовженням насильного утримання її тут».

На думку О.Плахотнюка, пенітенціарна служба зобов’язана повернути Ю.Тимошенко до Качанівської колонії.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Ю.Тимошенко звернулася з заявами до начальника Качанівської виправної колонії та головного лікаря харківської лікарні № 5 з вимогою припинити її лікування та перевезти до тюремної камери.

"Незважаючи на незакінчене лікування прошу виписати мене з Центральної клінічної лікарні "Укрзалізниці", - написала Ю.Тимошенко у своїй заяві.

Екс-прем'єр вважає за неможливе продовжувати лікування під постійним наглядом прихованих відеокамер, записи з яких оприлюднюються у Інтернеті. "Враховуючи викладене та зважаючи на те, що моє лікування ще не закінчено, вимагаю від вас виписати мене з лікарні в найближчий час та надати відповідну медичну допомогу", - вимагає вона.

23 жовтня Державна пенітенціарна служба України звернулася до Міністерства охорони здоров’я України з проханням скликати Міжнародну медичну комісію за участю українських медиків та лікарів німецької клініки «Шаріте», які безпосередньо керують реабілітаційним процесом засудженої екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко, з подальшим проведенням консиліуму для прийняття рішення за заявою засудженої про переведення до колонії.