Тимошенко оцінила передвиборчу кампанію
05:56, 24 жовтня 2012Політика
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Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко оцінила передвиборчу кампанію і 24 жовтня в Києві буде оприлюднена її заява з цього приводу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові повідомив журналістам адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк.
«Юлія Володимирівна передала мені текст відкритої заяви, яка складена на підставі моніторингу цієї передвиборчої кампанії Юлією Володимирівною. Цей текст в повному вигляді буде оголошений вранці на прес-конференції в Києві. Це буде змістовна заява стосовно передвиборчої кампанії, яка проводилася, стосовно оцінки перспектив цих виборів і позиції Юлії Володимирівни з цього питання», - сказав О.Плахотнюк.
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