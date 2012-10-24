Одеський "УДАР" заявляє про провокації

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласного передвиборного штабу партії, одесити знаходять продукцію «чорного PR» у своїх поштових скриньках, у дверях квартир і просто на порогах. «Причому матеріали мають відверто провокаційний і наклепницький характер - як проти партії, так і проти її лідера Віталія Кличка, - наголосив керівник обласного штабу Андрій Юсов. - Часто жодної інформації про замовників друку, чого вимагає закон, на цих газетах і листівках не вказано».

Юрист одеського обласного штабу "УДАРу" Роман Бочевар уточнив, що однією з перших була поширена провокаційна листівка «Вони готові нас вішати! Зупинимо нацизм», на якій вказано логотип Партії регіонів України. "За цією та іншими протиправними діями політичних опонентів нами подано 3 і 10 вересня відповідні заяви до Центрвиборчкому і до прокуратури Любашівського району Одеської області, на території якого їх особливо багато поширено», сказав юрист.

«Проте не знаємо, яким було реагування, - наголосив Р.Бочевар, - оскільки відповіді з райпрокуратури нами не одержано дотепер".

За його словами, нині відновлено масове поширення таких передвиборних «агіток», що змусило партію направити розгорнену скаргу за кількома видами агітаційної продукції проти партії «УДАР» до прокуратури Одеської області і ЦВК.

Кореспондентові УНІАН поки що не вдалося одержати в Любашівській райпрокуратурі жодних коментарів з приводу звернень партії «УДАР».