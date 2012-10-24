Офіс "Батьківщини" в Сумах помалювали свастикою

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Громадянської мережі ОПОРА в Сумській області Ірина Стегній, також надавши зразок такої листівки.

Зокрема, листівка виконана в чорно-білих тонах без вихідних даних. Фото кандидата підписане, як «фото з домашнього архіву». Тут також є напис: «О. Медуниця. До влади хочуть НАЦІОНАЛ-ФАШИСТИ з ОУН-УПА».

За словами І. Стегній, також у поштові скриньки сумчан вкинули листівки російською мовою із заголовком «Фашисты идут» і підзаголовком «Какая команда – такой и местный кандидат!» та закликом «Сумчане! Выгоним фашистскую заразу из нашего города!». В листівці містяться фото та короткий текст про таких політиків: екс-прем'єра Юлію Тимошенко, лідера ВО “Свобода” Олега Тягнибока, лідера партії “УДАР” Віталія Кличка та О. Медуницю. В текстах про них є численні граматичні помилки. У вихідних даних цієї листівки сказано, що замовником є ПП «Русское Единство», тираж 50 тисяч екземплярів, відповідальний за друк Аксьонов С.

Сам О. Медуниця заявив з цього приводу, що звернеться з відповідною заявою до правоохоронних органів.

Наступної ночі на офісі Сумського регіонального виборчого штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» з’явились нецензурні написи щодо О.Медуниці, а також свастика.

Написи зроблені чорною фарбою. Причому очевидно, що робили їх кілька невідомих, оскільки деякі написи розміщені на значній висоті багатоповерхівки, на першому поверсі якої розміщується офіс.

«Якщо щось не подобається – прийди і скажи йому в очі, навіщо будинок обписувати», - висловила обурення місцева жителька.

«Кому це вигідно – не тяжко здогадатись. Наші конкуренти вже другий тиждень займаються розповсюдженням неправдивої інформації про наших кандидатів та нашу політичну силу ВО «Батьківщина», обписують місто нецензурними словами та гаслами. Хто буде голосувати за тих, хто обписує стіни будинків? Маю величезний сумнів, що таким чином вони зможуть змусити людей голосувати за тих, за кого вони ніколи не збирались голосувати!», - сказав керівник Сумського обласного штабу «Батьківщини» Олександр Лисенко.